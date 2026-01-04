rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : MP में शीतलहर का अलर्ट, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी, राजस्थान के 14 जिलों में घना कोहरा, देशभर के मौसम का हाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें cold

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 4 जनवरी 2026 (10:12 IST)
उत्तर भारत वर्तमान में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर की तिहरी मार झेल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है। दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तक, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले सात दिनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है, जो यह संकेत देती है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। 
ALSO READ: Venezuela-America war: विश्वयुद्ध के बादल फिर मंडराए, वेनेजुएला पर हमले के बाद भड़के रूस और चीन, किम जोंग ने कहा- मेरे दोस्त को रिहा करो
राजस्थान में भी नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। सीकर का फतेहपुर इलाका राज्य में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरा मध्यप्रदेश कोहरे के आगोश में है। रविवार की सुबह भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कोहरा इतना घना था कि 50 मीटर बाद कुछ नहीं दिखा। 
ALSO READ: Venezuela-America war: वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, ट्रंप का ऐलान- देश को US चलाएगा
क्या कहा IMD ने  
आईएमडी के मुताबिक अगले सात दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कोहरे का असर बना रहेगा। 4 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंडे दिन की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। मेघालय में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Venezuela-America war: विश्वयुद्ध के बादल फिर मंडराए, वेनेजुएला पर हमले के बाद भड़के रूस और चीन, किम जोंग ने कहा- मेरे दोस्त को रिहा करो

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels