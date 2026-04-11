कारगिल वॉर हीरो सोनम वांगचुक का निधन, दुश्मनों के खदेड़कर 18,000 फीट पर फहराया था तिरंगा

Sonam Wangchuk news in hindi : कारगिल वॉर के हीरे रहे कर्नल सोनम वांगचुक का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। महावीर चक्र विजेता वांगचुक ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के खदेड़कर 18000 फीट पर तिरंगा फहराया था। उन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता था।

उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख स्काउट्स की 4वीं बटालियन का नेतृत्व किया था। उन्होंने हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में 40 सैनिकों की एक यूनिट को लीड करते हुए कर्नल वांगचुक ने बहुत खराब हालात में गहरी बर्फ में 3 दिन तक लड़ाई की और 136 पाकिस्तानी सैनिकों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया।

कर्नल वांगचुक का जन्म 11 मई, 1964 को लद्दाख के लेह जिले के शंकर गांव में हुआ था। कर्नल वांगचुक ने कारगिल युद्ध के दौरान 18000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोरबाट ला दर्रे पर कब्जा कर भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत दिलाई थी। युद्ध में उनके अदम्य साहस को देखते हुए 1999 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

Deeply saddened by the passing of Col. Sonam Wangchuk, MVC — Kargil War hero and the “Real Lion of Ladakh.” His courage and sacrifice will forever inspire the nation.



Heartfelt condolences to his family. May his noble soul attain peace and liberation.



Jai Hind pic.twitter.com/0Onwgw77Pr — Jamyang Tsering Namgyal (@jtnladakh) April 10, 2026

वांगचुक के निधन की खबर से पूरे लद्दाख क्षेत्र सहित देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा और पूर्व सांसद जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी वीरता को अविस्मरणीय बताया।

edited by : Nrapendra Gupta