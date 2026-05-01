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सिलेंडर 4 माह में 1518 रुपए महंगा, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- 'महंगाई मैन' का चाबुक

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rahul gandhi and commercial gas cylinder
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (10:58 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (11:15 IST)
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तेल कंपनियों ने शुक्रवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़ा दिए। इससे देशभर में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि 4 माह में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1518 रुपए महंगा हुआ है तो अखिलेश ने सवाल किया कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? ALSO READ: चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा
 
'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला
कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। जी हां, कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ 4 महीने में 1,518 रुपए महंगा हो गया। अभी साल के 8 महीने बाकी हैं। मोदी की वसूली जारी है...
कांग्रेस ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, मोदी सरकार सिर्फ वसूली करना जानती है। अब 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी महंगा कर दिया। पहले आधार कार्ड पर सिलेंडर बांटे, फिर उसका दाम बढ़ा दिया। ये बड़े चालबाज लोग हैं।

अखिलेश का मोदी सरकार पर तंज
सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।
 
उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ‘महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?
edited by : Nrapendra Gupta

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