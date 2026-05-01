सिलेंडर 4 माह में 1518 रुपए महंगा, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- 'महंगाई मैन' का चाबुक

सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो ख़ुद ख़रीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।



सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 1, 2026

उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ‘महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?