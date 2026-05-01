सिलेंडर 4 माह में 1518 रुपए महंगा, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- 'महंगाई मैन' का चाबुक

'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ।— Congress (@INCIndia) May 1, 2026
मोदी ने पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए
• 1 मई: 993
• 1 अप्रैल: 218
• 7 मार्च: 115
• 1 मार्च: 31
• 1 फरवरी: 50
• 1 जनवरी: 111
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टोटल: 1,518
जी…
मोदी सरकार सिर्फ वसूली करना जानती है। अब 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी महंगा कर दिया।— Congress (@INCIndia) May 1, 2026
पहले आधार कार्ड पर सिलेंडर बांटे, फिर उसका दाम बढ़ा दिया। ये बड़े चालबाज लोग हैं। https://t.co/kfizXWf8Ym pic.twitter.com/g63jonguFR
उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ‘महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?
सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो ख़ुद ख़रीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 1, 2026
सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे…