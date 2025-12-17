क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच झगड़ा हो गया है?

Dharma Sangrah

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (14:47 IST)
Conflict between Rahul Gandhi and Priyanka: क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच अनबन चल रही है? क्या इसी परेशानी के चलते राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों में सुर्खियों में है। दरअसल, केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्‍टू ने दावा किया है कि पारिवारिक झगड़े के कारण राहुल गांधी विदेश गए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस विवाद को हवा दी है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि राहुल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बर्लिन (जर्मनी) गए हैं। 
 
क्या कहा बिट्‍टू ने : केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच 'बड़ी भारी लड़ाई' होने का सनसनीखेज दावा किया है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बिट्टू ने राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह देश और पार्टी को मझधार में छोड़कर घूमने चले गए हैं। 
 
बिट्टू के अनुसार, संसद में प्रियंका गांधी के हालिया भाषणों की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है, जिससे राहुल नाराज हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी आंतरिक कलह के कारण राहुल परिवार और पार्टी से लड़कर जर्मनी चले गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को महात्मा गांधी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें तो अपने परिवार के 'गांधी' नाम से ही दिक्कत होने लगी है। राहुल के दौरों की तुलना पीएम से करते हुए बिट्‍टू ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी देश का नाम रोशन करने विदेश जाते हैं, वहीं राहुल गांधी केवल सैर-सपाटे के लिए जाते हैं।
 
क्या है पूनावाला का दावा : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे को हवा दी है। उन्होंने इसे 'टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका' की खुली जंग करार दिया। पूनावाला ने ओडिशा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ओडिशा कांग्रेस में भी नेतृत्व को लेकर असंतोष है। मुकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर 'खरगे हटाओ, प्रियंका लाओ' की मांग की है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के भीतर वैचारिक और संगठनात्मक सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है। हालांकि इन गंभीर आरोपों और दावों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
 
कहां गए हैं राहुल गांधी : जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी वर्तमान में 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक जर्मनी की यात्रा पर हैं। वह बर्लिन में 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' (IOC) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने गए हैं। वहां वे भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे, जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और यूरोपीय देशों के आईओसी प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। उनकी यह यात्रा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो रही है, इसलिए और ज्यादा विवाद हो रहा है। खास बात यह है कि बिट्‍टू और पूनावाला दोनों की ही राजनीति कांग्रेस से ही शुरू हुई है। बिट्‍टू तो पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

