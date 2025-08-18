Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CEC ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस ने किया पलटवार, पवन खेड़ा बोले- पहले आयोग दे हलफनामा, फिर हम भी देंगे...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Congress hits back at Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (19:06 IST)
Congress hits back at Gyanesh Kumar : कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुआ कहा कि पहले निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है और इसके बाद पार्टी भी हलफनामा देकर बताएगी कि इसमें गड़बड़ है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त की धमकियों से डरने वाली नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार को कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने दावे को लेकर हलफनामा दें या फिर माफी मांगें। खेड़ा ने कहा कि इस देश का निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह बहुत परेशानी वाली बात है।
 
खेड़ा ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा का असर यह है कि इसकी शुरुआत होते ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा। जब कल वह प्रकट हुए तो धमकी दी कि हलफनामा दो या माफी मांगो। वह शायद भूल गए कि हम धमकियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने ही कागजात पर भरोसा नहीं है।
ALSO READ: CEC पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से क्यों नाराज है कांग्रेस?
खेड़ा ने कहा कि इस देश का निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह बहुत परेशानी वाली बात है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को यह कैसे लगता है कि वह नेता प्रतिपक्ष को धमकी दे देंगे, 60 प्रतिशत देशवासियों को धमकी दे देंगे। खेड़ा ने कहा, उन्हें (मुख्य चुनाव आयुक्त) पता होना चाहिए कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
 
वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा संविधान की चोरी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव सर्वेक्षण में कहा गया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे उलट आए। कुमार ने कहा कि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची की मांग की।
ALSO READ: CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित
उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग अपने ही तर्कों में फंस गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग हलफनामा मांग रहा है क्योंकि उसे अपने ही कागज पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग देश की जनता की आंखों में आंकड़े झोंकना चाहता है।
ALSO READ: चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किए बिहार मतदाता सूची से हटाए 65 लाख नाम
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है और इसके बाद कांग्रेस भी हलफनामा देकर बताएगी कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा साफ नहीं है और वह सर्वोच्च नेता का चेहरा चमकाने में ज्यादा व्यस्त है। कुमार ने दावा किया कि कागज के नाम पर असल मतदाताओं को परेशान किया गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels