वोट चोरी के खिलाफ एक्शन में कांग्रेस, लांच किया कैंपेन, जानिए क्या है इस वेब पेज में खास?

Congress web page on vote chori : चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के दावों पर बवाल के बीच कांग्रेस ने एक ‘वेब पेज’ शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल लिंक पर क्लिक करके वोट चोरी का सबूत, निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। ALSO READ: क्या विजय सिन्हा के पास भी है 2 वोटर आईडी, कांग्रेस के सवाल पर बवाल चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के दावों पर बवाल के बीच कांग्रेस ने एक ‘वेब पेज’ शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल लिंक पर क्लिक करके वोट चोरी का सबूत, निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है।

इस पेज पर लोग वोट चोरी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की पूर्व पार्टी अध्यक्ष की मांग का समर्थन करने के लिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं।





इस वेब पेज पर गांधी का एक वीडियो भी है जिसमें वह भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत से चुनाव में बड़ी आपराधिक धोखाधड़ी के अपने विस्फोटक दावों को दोहराते दिख रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में एक विश्लेषण का हवाला देते हुए इसे संविधान के विरुद्ध अपराध बताया है।

पोर्टल पर एक संदेश भी है जिसमें कहा गया है कि वोट हमारे लोकतंत्र की नींव है, लेकिन इस पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित हमला किया जा रहा है, जिसमें निर्वाचन आयोग भी शामिल है। संदेश में कहा गया है कि बेंगलुरु सेंट्रल के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हमें एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले, जिन्होंने भाजपा को इस लोकसभा सीट को जीतने में मदद की। कल्पना कीजिए कि ऐसा 70 से 100 सीट पर हो रहा है, जो स्वतंत्र चुनाव को नष्ट कर देगा।

वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।



स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।



चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2025

पोर्टल पर लिखे संदेश के अनुसार, कांग्रेस और विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने महाराष्ट्र सहित अन्य क्षेत्रों को लेकर पहले भी चिंताएं जताई हैं। अब हमारे पास सबूत हैं। हम इस वोट चोरी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ें। एक बार जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करा लेता है, तो उसके नाम पर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वह वोट चोरी के खिलाफ है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को कांग्रेस नेताओं द्वारा जोर-शोर से उठाए जाने के बीच निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को एक बार फिर विपक्ष के नेता पर दबाव डाला कि या तो वह अपने दावों के समर्थन में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें।

