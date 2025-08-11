EC को घेरने के लिए राहुल गांधी ने क्या बनाया प्लान? कांग्रेस ने उठाया यह बड़ा कदम

राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने लोगों के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसमें वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं, तथा डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। इस अभियान में व्यापक जनसमर्थन जुटाने के लिए मिस्ड कॉल के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का फैसला किया गया है और इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इस बीच हरियाणा और कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी दिया है।

गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर हिन्दी में एक पोस्ट कर कहा कि वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ‘ऑडिट’ कर सकें।’

गांधी ने लोगों से संबंधित वेबलिंक पर पंजीकरण कराकर इस मांग का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा और उस पर उठाए जा रहे सवालों को दबाने का आरोप लगाया।

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि विपक्ष ने वोट चोरी को पकड़कर लोकतंत्र को बचाने का अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने सवालों को दबा दिया, मीडिया ने तथ्यों को दबा दिया और मोदी सरकार पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। गांधी ने लोगों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह करते हुए कहा, “एक बार फिर जिम्मेदारी हम पर और आप पर है, देश के लोगों पर - हमारे साथ जुड़ें और निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग का समर्थन करें।”

कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल लिंक पर क्लिक करके ‘‘वोट चोरी का सबूत, निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट’’ डाउनलोड कर सकता है। ‘वेब पेज’ पर गांधी का एक वीडियो भी है जिसमें वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत से चुनाव में ‘‘बड़ी आपराधिक धोखाधड़ी’’ के अपने विस्फोटक दावों को दोहराते दिख रहे हैं।

उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में एक विश्लेषण का हवाला देते हुए इसे ‘‘संविधान के विरुद्ध अपराध’’ बताया है। पोर्टल पर एक संदेश भी है जिसमें कहा गया है, ‘‘वोट हमारे लोकतंत्र की नींव है, लेकिन इस पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित हमला किया जा रहा है, जिसमें निर्वाचन आयोग भी शामिल है।’’

संदेश में दावा किया गया, ‘‘सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु सेंट्रल में हमें एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले, जिन्होंने भाजपा को इस लोकसभा सीट को जीतने में मदद की। कल्पना कीजिए कि ऐसा 70 से 100 सीट पर हो रहा है, जो स्वतंत्र चुनाव को नष्ट कर देगा।’’

पोर्टल पर लिखे संदेश के अनुसार, ‘‘कांग्रेस और विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने महाराष्ट्र सहित अन्य क्षेत्रों को लेकर पहले भी चिंताएं जताई हैं। अब हमारे पास सबूत हैं। हम इस वोट चोरी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ें।’’

इसमें लिखा है एक बार जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करा लेता है, तो उसके नाम पर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वह ‘‘वोट चोरी’’ के खिलाफ है। प्रमाणपत्र में लिखा है कि मैं निर्वाचन आयोग से डिजिटल मतदाता सूची की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करता हूं। पोर्टल लोगों को फोन के जरिए और एसएमएस में दिए गए लिंक को भरकर पंजीकरण कराने का विकल्प भी देता है।

प्रमाणपत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर हैं। कई कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया और प्रमाणपत्रों को सोशल मीडिया पर साझा किया।

गांधी ने गुरुवार को 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रकार की हेराफेरी के जरिए एक लाख से अधिक वोट 'चुराए' गए। राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप को कांग्रेस नेताओं द्वारा जोर-शोर से उठाए जाने के बीच निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को एक बार फिर विपक्ष के नेता से कहा कि या तो वह अपने दावों के समर्थन में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या ‘‘फर्जी’’ आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें।

Vote Chori is an attack on the foundational idea of 'one man, one vote'.



A clean voter roll is imperative for free and fair elections.



Our demand from the EC is clear - be transparent and release digital voter rolls so that people and parties can audit them.



Join us and… https://t.co/4V9pOpGP68 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2025 कम से कम तीन राज्यों में कथित वोट चोरी को लेकर गांधी और निर्वाचन आयोग के बीच तीखी बहस के एक दिन बाद निर्वाचन अधिकारियों ने फिर से कांग्रेस नेता द्वारा अपने दावों की पुष्टि के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर जोर दिया।





राहुल गांधी को हरियाणा CEO का नोटिस हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में विसंगतियों के उनके दावों के समर्थन में 10 दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने गुरुवार को दावा किया था कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत और हार का अंतर पूरे राज्य में 22,779 वोट का था। हरियाणा के सीईओ द्वारा रविवार को गांधी को भेजे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘यह आपका ध्यान नौ अगस्त, 2025 के कार्यालय पत्र की ओर आकर्षित करने के लिए है। इसमें सात अगस्त, 2025 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान आपके द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख किया गया है, जो हरियाणा की मतदाता सूची में कथित रूप से अयोग्य मतदाताओं को शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने से संबंधित है।’’

गांधी को संबंधित मतदाताओं का विवरण, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 (3) (बी) के तहत विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा/शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उनसे हस्ताक्षरित घोषणा/शपथपत्र 10 दिनों के भीतर सीईओ कार्यालय को भेजने को कहा गया है, "ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।"

गांधी ने गुरुवार को 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी दावा किया था कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में पांच प्रकार की हेराफेरी के जरिये एक लाख से अधिक वोट ‘‘चुराए’’ गए। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘‘वोट चोरी’’ के आरोप को कांग्रेस नेताओं द्वारा दोहराये जाने के बीच, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को एक बार फिर विपक्ष के नेता गांधी पर दबाव डाला कि या तो वे अपने दावों के समर्थन में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर "फर्जी" आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। भाषा Edited by : Sudhir Sharma