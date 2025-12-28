Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






स्थापना दिवस पर खरगे ने RSS-BJP को घेरा, कहा- सत्ता कम हो सकती है, लेकिन रीढ़ सीधी है

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mallikarjun Kharge

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 28 दिसंबर 2025 (15:49 IST)
कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में झंडा फहराया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने अपना संबोधन भी दिया। खरगे ने कहा कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है, लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए बयान के बाद कांग्रेस में भी खलबली मची है। 
ALSO READ: दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख
खरगे ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। खरगे ने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की बात करने वालों को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलकर कांग्रेस की सोच और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सत्ता के लिए सौदेबाजी नहीं की और न ही संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता किया। 
ALSO READ: RSS की तारीफ वाले बयान पर दिग्विजय सिंह कायम, बोले- कांग्रेस में एक्टिव हैं स्लीपर सेल
खरगे ने कहा कि आजादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप 1931 में बनाया था वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। खरगे ने कहा कि तब से 62 साल तक करोड़ों कांग्रेसजनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग और बलिदान दिया। जेल में मुश्किल यातनाएं सहन की, तब जाकर देश आजाद हुआ। आजादी के पहले कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप बनाया था, वह हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता और मितव्यता का संदेश देने के प्रभावी माध्यम हैं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels