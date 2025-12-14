rashifal-2026

कांग्रेस की वोट चोरी रैली में PM मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (13:46 IST)
दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस 'वोट चोरी' के मुद्दे पर एक महारैली का आयोजन कर अपने अभियान को तेज करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी रैली में शामिल होंगी।
इस महारैली में शामिल होने के लिए कोने-कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। इसी बीच कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया जिसमें रैली में शामिल होने आए कार्यक्रर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर विवादित नारे लगा रहे हैं।

देश के हर कोने से पहुंचे कार्यकर्ता  
दिल्ली के हर एक कोने मे इस रैली से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हरियाणा से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा  से कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में इकट्ठा होंगे और फिर बस से रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे।
कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लगभग 55 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुलजी ने सबूतों के साथ दिखाया कि वोट चोरी कैसे हो रही है। उन्होंने गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बहस करने की चुनौती दी। लेकिन गृह मंत्री ने इसका भी जवाब नहीं दिया।  Edited by : Sudhir Sharma

