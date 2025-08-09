देश के सरकारी बैंकों ने बनाया रिकॉर्ड, 3 महीने में कमाए 44218 करोड़, SBI सबसे आगे

Public sector banks News : भारतीय स्टेट बैंक (SBI,) की अगुवाई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में संचयी रूप से 44,218 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। बीते वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों ने कुल मिलाकर 39,974 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। कुल मिलाकर लाभ में 4,244 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। एसबीआई ने अकेले 44,218 करोड़ रुपए के कुल लाभ में 43 प्रतिशत का योगदान दिया।

शेयर बाजारों पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, एसबीआई ने अकेले 44,218 करोड़ रुपए के कुल लाभ में 43 प्रतिशत का योगदान दिया। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 19,160 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।

चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक ने सर्वाधिक 76 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,111 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ अर्जित किया, जिसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का शुद्ध लाभ 48 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 269 करोड़ रुपए रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को छोड़कर, बाकी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों के मुनाफे में वृद्धि हुई है।

पीएनबी का शुद्ध लाभ 48 प्रतिशत घटकर 1,675 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 3,252 करोड़ रुपए था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 32.8 प्रतिशत बढ़कर 1,169 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 23.7 प्रतिशत बढ़कर 2,973 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शुद्ध लाभ 23.2 प्रतिशत बढ़कर 1,593 करोड़ रुपए रहा। (भाषा)

