श्रीलंका में तबाही के बाद भारत की और बढ़ा चक्रवाती तूफान दितवाह, तमिलनाडु में अलर्ट

दितवाह ने श्रीलंका में ली 80 लोगों की जान, 1.50 लाख से ज्यादा प्रभावित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/कोलंबो , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:27 IST)
Cyclone Ditwah news in hindi : चक्रवाती तूफान दितवाह की वजह से श्रीलंका में 80 लोगों की मौत हो गई जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु समेत चार राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
 
भारतीय मौसम विभाग दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रामनाथपुरम, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर, नागपट्टिनम और कराईकल में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। थूथुकुडी, शिवगंगई, अरियालुर और मयिलादुथुरै में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तमिलनाडु में आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
 
मौसम विभाग का कहना है कि एक तरफ जब सेन्यार कमजोर हो रहा था, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तट पर एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था। ये डीप डिप्रेशन ताकतवर होकर चक्रवाती तूफ़ान दित्वाह में बदल गया इस कारण कई देशों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन गई।
 
श्रीलंका में भारी तबाही : श्रीलंका में इसे हाल के सालों में आई अब तक की सबसे भीषण तबाही कहा जा रहा है। तुफान के बाद से श्रीलंका में भारी बारिश हो रही है। तूफान की वजह से देश में भारी तबाही हुई। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सड़कें टूट गई। 
 
श्रीलंका का मददगार बना भारत : पीएम मोदी ने श्रीलंका में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और ज़रूरी मानवीय सहायता भेजी है। हम स्थिति के अनुसार और अधिक सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। इस बीच भारत ने राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ को भी श्रीलंका में तैनात किया है।
 
कहां है दितवाह : भारत मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार रात 2:30 बजे तूफान का केंद्र 9.2 डिग्री उत्तर और 80.8 डिग्री पूर्व पर स्थित था, जो त्रिंकोमाली से 80 किमी उत्तर-पश्चिम और चेन्नई से लगभग 430 किमी दक्षिण में था। चक्रवाती तूफान के उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 नवंबर को उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पास पहुंचने की संभावना है।
 
क्या है उत्तर भारत में सर्दी का हाल : उत्तर भारत में सर्दी जो पकड़ रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे नदी, नाले और पाइप लाइनें जमने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति बन रही है।  गलन वाली सर्दी और कोहरा बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है।
edited by : Nrapendra Gupta

