बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (17:02 IST)
उत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। दार्जिलिंग जिले में एक दुधिया आयरन पुल का एक हिस्सा बह गया और नेशनल हाइवे समेत कई मार्गों पर भूस्खलन से संपर्क टूट गया है। विनाशकारी घटना में कम-से-कम 17 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य अभी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर दु:ख जताया है। 
क्या कहा प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा,  कि दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 
सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से किया अनुरोध
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार से बचाव कार्य में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि, "उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश के कारण, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया है। 
 
मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट 
मौसम विभाग ने सिक्किम के 6 जिलों समेत कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD ने सिर्फ आज के लिए 2 रेड वॉर्निंग दी थीं। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई थी।
मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर तक सिक्किम समेत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। भारी बारिश से भूटान में फ्लैश फ्लड्स की स्थिति बन सकती है, जिसका असर पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा।

कई ट्रेनें रद्द
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश के कारण रेल की पटरियों पर हुए असर को देखते हुए रविवार को चार ट्रेनों को रद्द कर दिया और तीन को आंशिक रूप से रद्द किया है। इसके अलावा नौ यात्री ट्रेनों का मार्ग भी बदल दिया गया है।
 
रद्द की गई ट्रेनों में न्यू जलपाईगुड़ी-अलीपुरद्वार, धुबरी-सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी-बानरहाट एक्सप्रेस और सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव शामिल हैं। जिन ट्रेनों का मार्ग बदला गया है उनमें अलीपुरद्वार-दिल्ली, कामाख्या-डॉ अंबेडकर नगर, सैरांग-खगड़िया, अमृतसर-न्यू तिनसुकिया, आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या, दिल्ली-अलीपुरद्वार, अलीपुरद्वार-सिलीगुड़ी और सियालदह-अलीपुरद्वार शामिल हैं।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा कि इस खंड की तीन अन्य ट्रेनें भी आंशिक रूप से रद्द की गई है तथा हेरिटेज ट्रेन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है उसका परिचालन भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। Edited by : Sudhir Sharma

