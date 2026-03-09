पाकिस्तान की साजिश का भंडाफोड़, भारत-इजराइल-ईरान पर बनाया Indian Army Chief का Deepfake Video

सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो आधुनिक Deepfake तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे को डिजिटल तरीके से बदलकर गलत बयान दिखाया जाता है। इस मामले को भारत की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा मानते हुए संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। एक्सपर्ट्‍स का के मुताबिक भारत, ईरान और इजराइल से जुड़े मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच इस तरह के फर्जी वीडियो फैलाकर भ्रम और तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

