अब थर-थर कांपेंगे दुश्मन, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, Army को मिलेंगे घातक हथियार

Indian Army News : भारतीय सेनाओं को और घातक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 79000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी दे दी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में Defence Acquisition Council (DAC) की बैठक में तीनों सेनाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इन रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक 23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई। इन रक्षा प्रस्तावों के जरिए नाग मिसाइलें खरीदी जाएंगी, जिससे दुश्मन के टैंक और बंकर तबाह किए जा सकें। लैंडिंग प्‍लेटफार्म डॉक्‍स बनाए जाएंगे, ताकि समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन आसान हो सके।



