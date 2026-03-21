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धाकड़ धामी अब हो गए धुरंघर, 2027 में लगाएंगे सिक्सर : राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ही 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया था धाकड़ उपनाम

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Defense Minister Rajnath Singh's Statement Regarding Chief Minister Pushkar Singh Dhami
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (19:01 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (19:20 IST)
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Defence Minister Rajnath Singh : 2027 के चुनाव से पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, धुरंधर हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड में एक जनसभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ का उपनाम दिया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव का श्रीगणेश करने उत्तराखंड पहुंचे राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को धाकड़ के साथ धुरंधर भी करार दिया है। साथ ही कहा है कि अपने कार्यकाल के छठवें साल में धामी 2027 में चुनावी सिक्सर लगाने के लिए तैयार हैं। 
 
हल्द्वानी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पूरी तरह फार्म में नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड आज हर तरह से आदर्श राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

धामी धुरंधर की तरह काम कर रहे

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2022 की चुनावी सभा को याद करते हुए कहा कि तब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धाकड़ धामी कहा था, लेकिन अब राज्य सरकार के चार वर्ष के धुआंधार काम के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धामी धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं।
 

4 वर्ष में चौका, 6 में लगाएंगे छक्का 

रक्षामंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने पहले चार साल के कार्यकाल में शानदार चौका लगाने का काम कर चुके हैं। 2027 के चुनावों तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छठवां साल शुरु हो जाएगा, इस कारण वो अपने छठवें साल में सिक्सर लगाकर लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम करेंगे। 
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राज्य सरकार की पीठ थपथपाई

रक्षामंत्री ने महिला सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण, आर्थिक उन्नति, आधारभूत सुविधाओं सहित सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जहां एक और यूसीसी लागू कर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर उत्तराखंड का स्वरूप बचाने का प्रयास किया है।
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राजनाथ सिंह ने सख्त नकल विरोधी कानून के लिए भी मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए कहा कि इसके दूरगामी परिणाम सामने आए।
Edited By : Chetan Gour

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