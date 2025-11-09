दिल्ली की हवा में घुला जहर, रोहिणी से बुराड़ी तक कई जगह AQI 400 पार

Delhi Air Pollution : दिल्ली में रविवार को वायू प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ। जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अक्षरधाम, आनंद विहार, नरेला, बुराड़ी समेत कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया। इंडिया गेट, आईटीओ और लोधी रोड समेत कई इलाको में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, AIIMS इलाके के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। यहां का AQI 421 पर 'गंभीर' श्रेणी में है। वहीं अक्षरधाम में आज सुबह AQI 412 रहा। हवा में PM2.5 का लेवल 338 और PM10 का लेवल 503 का पहुंच गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, राष्‍ट्रीय राजधानी में आज मौसम सा रहेगा। सुबह-शाम धुंध रहेगी। 3 से 5 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने से वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। आज यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है।

वायू प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई उपाय किए हैं। ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू की जा चुकी है। 15 नवंबर से सरकारी दफ्तरों और एमसीडी दफ्तरों का समय भी बदला जा रहा है। बहरहाल तापमान में गिरावट के साथ ही यह उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकट हो सकती है।

edited by : Nrapendra Gupta