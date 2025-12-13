दिल्ली NCR में ठंड के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ा, ग्रेप 3 लागू

Delhi NCR Pollution : दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ ही वायू प्रदूषण भी बढ़ता नजर आ रहा है। शनिवार को राजधानी में एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया गया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। गाज़ीपुर इलाके के आस-पास AQI 435 है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। आनंद विहार इलाके के आसपास AQI 434 है। अक्षरधाम और आईटीओ में वायु गुणवत्ता सुचकांक क्रमश: 419 और 417 रहा। धौला कुंआ इलाके का AQI 376 दर्ज किया गया।

दिल्ली एनसीआर में CAQM ने हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद यह फैसला किया। दिल्ली में फिलहाल ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू थी।

ग्रैप का तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। ग्रैप-3 लागू होने के बाद से BS-3 प्रेट्रोल और BS 4 डीजल के वाहनों पर रोक लगाई जाती है। इस दौरान बिल्डिंग निर्माण पर पूरी तरह रोक रहती है। हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है।

