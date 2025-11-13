Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Delhi Blast : उमर ने ही किया था दिल्ली में धमाका, DNA टेस्ट से खुला राज

दिल्ली ब्लास्ट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हुई

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi blast

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (07:52 IST)
Delhi Blast Update : दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है।
 
इस बीच ब्लास्ट का नया सीसीटीवी सामने आया है। उमर की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। वह तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद में गया था। यह मस्जिद रामलीला मैदान के सामने स्थित है। ALSO READ: Delhi Blast : दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी, 100 लोगों से पूछताछ, दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV
 
पुलिस ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। कुल 21 जैविक नमूने एफएसएल भेजे गए। इस बीच भारत सरकार ने दिल्ली विस्फोट को राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा की गई आतंकवादी घटना बताया। हमले के बाद से लाल किला, लाल किला मेट्रो स्टेशन, लाजपत राय मार्केट समेत आसपास के इलाकों में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है।
 
इस बीच NSG टीम, स्निफर डॉग के साथ, खंदावली गांव में जांच कर रही है, जहां पुलिस ने लाल इकोस्पोर्ट DL 10CK0458 को जब्त किया है। इसके दिल्ली विस्फोट मामले में मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। ALSO READ: Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट
 
इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारतीय एजेंसियां बेहद पेशेवर ढंग से जांच कर रही है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: फरीदाबाद के खंदावली पहुंची NSG, यहां से बरामद हुई थी लाल रंग की संदिग्ध कार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels