Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Delhi Blast : अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस, NAAC ने लगाए गंभीर आरोप

Advertiesment
हमें फॉलो करें al falah university

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

फरीदाबाद , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:13 IST)
Delhi Blast News in hindi : दिल्ली धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के नाम आने के बाद से यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। यह संस्था यह अपनी स्थापना और फंडिंग के सोर्सेस को लेकर गहन जांच के घेरे में है। NAAC ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ALSO READ: Delhi Blast : उमर ने ही किया था दिल्ली में धमाका, DNA टेस्ट से खुला राज
 
NAAC ने यूनिवर्सिटी से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि क्यों उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए और क्यों उसे भविष्य के मूल्यांकन के लिए अयोग्य न घोषित किया जाए। NAAC ने UGC और NMC से भी यूनिवर्सिटी की मान्यता वापस लेने की सिफारिश करने की चेतावनी दी है।
 
नैक ने विश्वविद्यालय से कहा है कि वह अपनी वेबसाइट और किसी भी सार्वजनिक या वितरित दस्तावेज से NAAC से जुड़ी सभी मान्यता संबंधी जानकारी हटा दें। ALSO READ: Delhi Blast : 4 जगह सीरियल ब्लास्ट का था प्लान , न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्ट
 
बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राज्य सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से भी मान्यता मिली।
 
यूजीसी से मिली मान्यता के बाद ही इसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में डिग्री प्रदान करने की अनुमति मिली। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस विशाल कैंपस में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और 650 बिस्तरों वाला धर्मार्थ अस्पताल शामिल है।
 
गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक कार बम विस्फोट में 13 लोग मारे गए। सरकार ने बुधवार को इसे आतंकी हमला करार दिया। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने इससे पहले ही एक बयान जारी कर डॉक्टरों से खुद को अलग करने का प्रयास किया था।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या है कोडनेम 'उकासा' का अर्थ, तुर्किए से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels