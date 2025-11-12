Biodata Maker

कौन है डॉक्टर परवेज अंसारी, क्या है उसका शाहीन शाहिद से कनेक्शन?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (11:24 IST)
Who is Doctor Parvez : फरीदाबाद में हथियारों का जखिरा बरामद होने और दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के बाद से पुलिस ने कई डॉक्टरों को गिरफ्‍तार किया है। इनमें डॉक्टर डॉ. मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज अंसारी भी शामिल है।
 
बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज डॉक्टर शाहीन का भाई है। 8 दिन पहले ही उसने लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया था। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉ. परवेज और डॉ. शाहीन के घर पर छापा मारा है। हालांकि दोनों के पिता सईद अंसारी ने अपने बच्चों के आतंकी गतिविधि में लिप्त होने की बात का खंडन किया है। 
 
बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज भी डॉ. शाहीन शाहिद और डॉ. मुजम्मिल अहमद के साथ फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। डॉ. शाहीन और डॉ. परवेज के भाई-बहन होने की बात सामने आने के बाद इस एक्शन को लेकर चर्चा तेज है।
 
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को एसटीएफ ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद से एमबीबीएस छात्र डॉ. मुजम्मिल अहमद को गिरफ्तार किया था। उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक, एके-47 राइफल और कई मैगजीन बरामद हुई थीं। पूछताछ के बाद मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉ. शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया। शाहीन की कार की डिक्की से हथियार मिले थे।
 
दावा किया जा रहा है कि डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद घबराहट में डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास आई20 कार में धमाका किया था। NIA धमाके की जांच कर रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 

