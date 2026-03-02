देश की राजधानी में बम की धमकी से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दिल्ली के 3 बैंकों और 6 स्कूलों को सोमवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद कई सुरक्षा दलों को इन परिसरों में भेजा गया और व्यापक तलाश अभियान शुरू किया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया कि जिन बैंकों को धमकियां मिलीं उनमें कनॉट प्लेस स्थित एक्सिस बैंक की शाखा, भारतीय स्टेट बैंक की एम्स शाखा और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित एसबीआई की शाखा शामिल हैं।