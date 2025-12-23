प्रदूषण को लेकर दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, 800 फैक्ट्रियां होंगी बंद, 411 को दिया क्लोजर नोटिस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण और यातायात को लेकर अहम बैठक की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बैठक में प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया है। DPCC ने 411 को क्लोजर नोटिस दिया है, जबकि MCD ने 400 को सील किया है। बैठक का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा‍ कि ई-रिक्शा जो जाम का कारण बनते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। दिल्ली में बीते 5 दिनों में 2.12 लाख पीयूसी के चालान हुए हैं।खबरों के अनुसार, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक कंजेशन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक अहम हाईलेवल बैठक की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बैठक में प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया है। DPCC ने 411 को क्लोजर नोटिस दिया है, जबकि MCD ने 400 को सील किया है।