Delhi blast के दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो दुनिया याद रखेगी, अमित शाह का ऐलान

Delhi blast News : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के मेहसाणा जिले के बोरियावी गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली धमाके पर कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम देने वाले और इसके पीछे जो लोग हैं, उन सभी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है और प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर इस लड़ाई का नेतृत्व करने में सबसे आगे हैं. दिल्ली में लाल किले के नजदीक सोमवार को एक कार में हुए उच्च तीव्रता के धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी।
गृह मंत्री के घर बड़ी बैठक
इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के घर पर गुरुवार की शाम एक बड़ी बैठक आयोजित हुई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, आईबी चीफ सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
CCTV में क्या आया सामने
इधर दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उस दिन मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर नबी को बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करते हुए और बाद में रामलीला मैदान के नजदीक एक मस्जिद के पास टहलते हुए देखा जा सकता है। बदरपुर टोल प्लाजा के फुटेज में उमर को विस्फोट के दिन 10 नवंबर को एक सफेद हुंदै आई20 कार चलाते हुए और सुबह 8.02 बजे टोल गेट पर रुकते हुए देखा जा सकता है। कार कुछ देर के लिए रुकती है व उमर नकदी निकालता है और आगे बढ़ने से पहले उसे टोल ऑपरेटर को सौंप देता है। Edited by : Sudhir Sharma