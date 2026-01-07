दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पथराव, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Delhi news in hindi : तुर्कमान गेट इलाके में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 10 से 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ALSO READ: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन पर बवाल, पुलिस ने पत्थरबाजों को सिखाया सबक

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP नितिन वलसन ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और पत्थरबाजी की घटना पर कहा कि रात में MCD के कर्मचारी JCB लेकर आए थे। हमने लोगों को बताया कि यह कोर्ट का आदेश है और वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। उन्होंने अपील की, लेकिन उन्हें स्टे ऑर्डर मिला। 25-30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में, हमने उन्हें पीछे हटाने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस पत्थरबाज़ी में पांच पुलिस अधिकारी घायल हो गए; उन्हें मामूली चोटें आई हैं।

उन्होंने कहा कि हमने संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तोड़फोड़ का काम MCD कर रही है। जितना काम होना था, उतना हो गया है, और काम अभी भी जारी है। हमने कल ड्रोन कैमरे भी लगाए थे, हम सभी कैमरों की जांच कर रहे हैं।

वलसन के अनुसार, पुलिस बॉडी-वर्न कैमरों और CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम के DC विवेक अग्रवाल ने बताया कि ये मामला काफी समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। यह लगभग 36,400 वर्ग फुट का क्षेत्र था... इसके आस-पास दो मंजिला दीवार थी जिस पर एक मंजिला ढांचा बना हुआ था। मस्जिद के पास जितनी जमीन थी वो सुरक्षित है। कार्रवाई के दौरान हमने 32 JCB, 4 पोकलेन मशीन, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का हमने इस्तेमाल किया। हमारी टीम के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं हुई है।

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है वह तो जमीनदोज होगा ही। वहां पर जिस तरह पत्थरबाजी की गई वह बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी यह स्वीकार्य नहीं है... ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

edited by : Nrapendra Gupta