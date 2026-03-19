उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है - एक तरफ एक जवान लड़के, तरुण, की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है।



उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए।



खून-खराबा केवल BJP और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफ़रत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने के हर मौके… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 19, 2026

इन स्थानों पर विशेष ध्यान

पुलिस के अनुसार मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर पैदल और वाहनों से गश्त की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जमीनी और डिजिटल दोनों तरीकों से निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार, भड़काऊ या उकसाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया मंचों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसी कई पोस्ट की पहचान करके उन्हें हटाया जा चुका है। Edited by : Sudhir Sharma