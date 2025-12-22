Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






1 घंटे तक आसमान में अटकी 335 लोगों की सासें, Air India के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

Advertiesment
हमें फॉलो करें Air India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (20:45 IST)
Air India News in hindi : एयर इंडिया नई दिल्ली से मुंबई जा रही उड़ान को प्रस्थान के कुछ ही देर बाद वापस नई दिल्ली लौटना पड़ा। विमान को आपात स्थिति में उतारा गया। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें करीब 335 लोग सवार थे। विमान ने उड़ान भरने के बाद ‘फ्लैप’ के दौरान दाहिने इंजन में तेल का दबाव कम होने के कारण हवा में ही वापस लौटने का फैसला किया।
ALSO READ: Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंची
मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 777 विमान सोमवार सुबह खराबी होने के बाद वापस लौट आया। सूत्रों ने बताया कि लगभग 335 लोगों को ले जा रहा विमान दिल्ली लौटने से पहले करीब एक घंटे तक हवा में रहा। उड़ान पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइडरडार24 डॉट कॉम’ पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक  उड़ान एआई887 का संचालन बोइंग 777-300 ईआर विमान द्वारा किया जा रहा था और यह सुबह लगभग साढ़े छह बजे उड़ान भरने के बाद लगभग एक घंटे तक हवा में रही।
ALSO READ: online fraud के जाल में फंसे पंजाब के पूर्व IPS अधिकारी, खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में क्या लिखा
क्या कहा एयर इंडिया ने 
एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि 22 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान एआई887 के चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौटने का फैसला किया। एयरलाइन ने बताया कि विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गया है और यात्री एवं चालक दल के सदस्य विमान से उतर चुके हैं। एयरलाइन ने इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।
 
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक सूत्र ने बताया कि विमान ने उड़ान भरने के बाद ‘फ्लैप’ के दौरान दाहिने इंजन में तेल का दबाव कम होने के कारण हवा में ही वापस लौटने का फैसला किया। ‘फ्लैप’ पंखों की क्षमता बढ़ाने वाला हिस्सा होता है, जिससे विमान कम रफ्तार पर भी संतुलित और सुरक्षित रहता है।
ALSO READ: AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमाल
सूत्र के अनुसार, ‘इंजन ऑइल’ का दबाव शून्य पर आ गया और मामले की जांच जारी है। सूत्र ने यह भी बताया कि पिछले रिकॉर्ड की समीक्षा से तेल की खपत में किसी प्रकार की असामान्यता का संकेत नहीं मिलता है। एयरलाइन के अनुसार, विमान की आवश्यक जांच की जा रही है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी नई रफ्तार, राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ की मंजूरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels