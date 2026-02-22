rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ISI और लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली-तमिलनाडु से 8 आतंकी संदिग्ध गिरफ्तार, 'फ्री कश्मीर' के लगाए थे पोस्टर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi Police Terror Arrest

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/चेन्नई , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (12:18 IST)
दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक बांग्लादेशी नागरिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों की मदद से तमिलनाडु और दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश रचने का आरोप है। मीडिया खबरों के मुताबिक ये संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर तमिलनाडु के गारमेंट सेक्टर (कपड़ा उद्योग) में काम कर रहे थे।
ALSO READ: केरल की मासूम आलिन शेरिन अब्राहम के साथ ही कनाडा के क्रिकेटर का जिक्र, Mann Ki Baat में क्या बोले PM मोदी
 

तमिलनाडु से दिल्ली तक छापेमारी

 
गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है। इन्हें तमिलनाडु के उथुकुली, पल्लडम और तिरुमुरुगनपुंडी इलाकों से पकड़ा गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं।
 

AI समिट के दौरान लगाए थे 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर

 
मीडिया खबरों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि इस समूह ने नई दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान एक मेट्रो स्टेशन पर 'फ्री कश्मीर' और अन्य आपत्तिजनक पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगाने के बाद ये संदिग्ध वापस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थे और इनमें से चार लोग विशेष रूप से पोस्टर लगाने के लिए दिल्ली आए थे।

देश के राजधानी में अलर्ट 

खुफिया इनपुट के बाद राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आशंका है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) दिल्ली में बड़े हमले की फिराक में है। मीडिया खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट का 'बदला'  लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 31 लोग मारे गए थे।
ALSO READ: रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला, 19 लोगों की मौत

पाकिस्तान के आरोपों से भारत ने किया था इंकार 

पाकिस्तान ने इस्लामाबाद धमाके में विदेशी हाथ होने का दावा किया था। भारत ने इन आरोपों को 'निराधार और अर्थहीन'  बताया है। इसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने घर में पल रहे आतंकवाद पर ध्यान दे। Edited by : Sudhir Sharma  

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

केरल की मासूम आलिन शेरिन अब्राहम के साथ ही कनाडा के क्रिकेटर का जिक्र, Mann Ki Baat में क्या बोले PM मोदी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels