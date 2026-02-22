ISI और लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली-तमिलनाडु से 8 आतंकी संदिग्ध गिरफ्तार, 'फ्री कश्मीर' के लगाए थे पोस्टर

दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक बांग्लादेशी नागरिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों की मदद से तमिलनाडु और दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश रचने का आरोप है। मीडिया खबरों के मुताबिक ये संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर तमिलनाडु के गारमेंट सेक्टर (कपड़ा उद्योग) में काम कर रहे थे।

तमिलनाडु से दिल्ली तक छापेमारी गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है। इन्हें तमिलनाडु के उथुकुली, पल्लडम और तिरुमुरुगनपुंडी इलाकों से पकड़ा गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं।

AI समिट के दौरान लगाए थे 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर मीडिया खबरों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि इस समूह ने नई दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान एक मेट्रो स्टेशन पर 'फ्री कश्मीर' और अन्य आपत्तिजनक पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगाने के बाद ये संदिग्ध वापस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थे और इनमें से चार लोग विशेष रूप से पोस्टर लगाने के लिए दिल्ली आए थे।

पाकिस्तान के आरोपों से भारत ने किया था इंकार पाकिस्तान ने इस्लामाबाद धमाके में विदेशी हाथ होने का दावा किया था। भारत ने इन आरोपों को 'निराधार और अर्थहीन' बताया है। इसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने घर में पल रहे आतंकवाद पर ध्यान दे। Edited by : Sudhir Sharma