दिल्ली में ड्रग्‍स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लोगों को किया गिरफ्तार

Drug racket busted case : दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में मादक पदार्थ कारोबारियों के एक रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ की कीमत वाले मादक पदार्थों को बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 32 ग्राम मेथामफेटामाइन और 7 ग्राम एमडीएमए टैबलेट जब्त की गई। स्वाप्क औधषि एवं मन:प्रभावी (NDPS) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों की पहचान तजिंदरपाल सिंह उर्फ ​​हैप्पी (30), विक्रम सिंह भदौरिया (29) और उनके साथी कुंदन सिंह बिष्ट उर्फ केडी (28) के रूप में हुई है। अमृतसर का रहने वाले हैप्पी ने समुद्री इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और वह 2014 में मलेशिया में काम करता था। महामारी के बाद 2022 में भारत लौटने के बाद वह अपने पूर्व मर्चेंट नेवी सहयोगी सुरजीत उर्फ ​​जीता से मिला जो मेथमफेटामाइन के अवैध कारोबार में शामिल था।

मादक पदार्थ मामले में चंडीगढ़ में सुरजीत की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने दिल्ली में मादक पदार्थ आपूर्ति नेटवर्क जारी रखा तथा अपने सहयोगी विक्रम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। विक्रम ग्वालियर से बीएससी स्नातक है और दिल्ली में टैक्सी चालक के रूप में काम करता है।

उत्तराखंड से होटल प्रबंधन में डिप्लोमा धारक बिष्ट ने कोविड महामारी के दौरान नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने से पहले दिल्ली के कई क्लबों में काम कर चुका था। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 32 ग्राम मेथामफेटामाइन और 7 ग्राम एमडीएमए टैबलेट जब्त की गई। स्वाप्क औधषि एवं मन:प्रभावी (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि दो सितंबर को एक गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में जाल बिछाया और हैप्पी और विक्रम सिंह भदौरिया (29) को 24 ग्राम मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के दौरान, आरोपियों के सहयोगी कुंदन को भी चार सितंबर को वसंत कुंज में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि उसके कब्जे से आठ ग्राम मेथामफेटामाइन और सात ग्राम एमडीएमए टैबलेट बरामद की गई। (इनपुट एजेंसी)

