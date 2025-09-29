Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली में ड्रग्‍स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लोगों को किया गिरफ्तार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi Police busted a drug racket and arrested 3 people

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (19:05 IST)
Drug racket busted case : दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में मादक पदार्थ कारोबारियों के एक रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ की कीमत वाले मादक पदार्थों को बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 32 ग्राम मेथामफेटामाइन और 7 ग्राम एमडीएमए टैबलेट जब्त की गई। स्वाप्क औधषि एवं मन:प्रभावी (NDPS) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
आरोपियों की पहचान तजिंदरपाल सिंह उर्फ ​​हैप्पी (30), विक्रम सिंह भदौरिया (29) और उनके साथी कुंदन सिंह बिष्ट उर्फ केडी (28) के रूप में हुई है। अमृतसर का रहने वाले हैप्पी ने समुद्री इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और वह 2014 में मलेशिया में काम करता था। महामारी के बाद 2022 में भारत लौटने के बाद वह अपने पूर्व मर्चेंट नेवी सहयोगी सुरजीत उर्फ ​​जीता से मिला जो मेथमफेटामाइन के अवैध कारोबार में शामिल था।
ALSO READ: Mumbai Airport पर 16 करोड़ का सोना और ड्रग्‍स जब्त, एयरपोर्ट कर्मचारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार
मादक पदार्थ मामले में चंडीगढ़ में सुरजीत की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने दिल्ली में मादक पदार्थ आपूर्ति नेटवर्क जारी रखा तथा अपने सहयोगी विक्रम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। विक्रम ग्वालियर से बीएससी स्नातक है और दिल्ली में टैक्सी चालक के रूप में काम करता है।
 
उत्तराखंड से होटल प्रबंधन में डिप्लोमा धारक बिष्ट ने कोविड महामारी के दौरान नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने से पहले दिल्ली के कई क्लबों में काम कर चुका था। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 32 ग्राम मेथामफेटामाइन और 7 ग्राम एमडीएमए टैबलेट जब्त की गई। स्वाप्क औधषि एवं मन:प्रभावी (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ALSO READ: पंजाब में मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान, अब तक 15500 तस्कर गिरफ्तार, 9087 FIR दर्ज
अधिकारियों ने बताया कि दो सितंबर को एक गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में जाल बिछाया और हैप्पी और विक्रम सिंह भदौरिया (29) को 24 ग्राम मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के दौरान, आरोपियों के सहयोगी कुंदन को भी चार सितंबर को वसंत कुंज में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि उसके कब्जे से आठ ग्राम मेथामफेटामाइन और सात ग्राम एमडीएमए टैबलेट बरामद की गई। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अरबपति हैं प्रशांत किशोर, 3 साल में कमाए 241 करोड़ रुपए

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels