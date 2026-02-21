rashifal-2026

नेपाल के Gen-Z से प्रेरित था विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (17:01 IST)
Big revelation regarding Youth Congress protest : 'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका में बड़ा खुलासा किया है। खबरों के अनुसार, पुलिस ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन नेपाल के जेन-जी से प्रेरित था। मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय यूथ कांग्रेस के 4 प्रदर्शनकारियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगाकर देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है।
 

4 प्रदर्शनकारी 5 दिन की पुलिस हिरासत में

गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल हैं।
प्रदर्शनकारियों ने लगाए देश विरोधी नारे

दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाए गए। नेपाल के 'जेन-जी' की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी जगह चुनी, जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे।

कांग्रेस पर किरेन रिजिजू का तीखा हमला

AI समिट में यूथ कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगाकर देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है।

रिजिजू ने विरोध प्रदर्शन को शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कोई गलती नहीं, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए पार्टी द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश थी।
