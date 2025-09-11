Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तार

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi police

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (12:08 IST)
Delhi police : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे।
 
दिल्ली पुलिस ने 2 दिन में 4 अलग-अलग राज्यों से संदिग्ध 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से 2, मध्य प्रदेश से 1, हैदराबाद से 1 और रांची से 1 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए हैं।
 
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी माड्यूल का खुलासा करते हुए कहा कि भारत में अशरफ दानिश ही इस मॉड्यूल का सरगना था। वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में था। उसे पुलिस ने बुधवार को रांची से गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली, मध्यप्रदेश और हैदराबाद से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी पकड़े गए।
पुलिस ने दानिश के पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद की है। इसके अलावा, IED बनाने का सामान भी बरामद हुआ है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, तांबे की चादरें, बॉल बेयरिंग, तार और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल है। लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की गई है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Share Bazaar में शुरुआती कारोबार में रही तेजी, Sensex और Nifty रहे बढ़त में

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels