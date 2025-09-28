Navratri

गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती के पास क्या मिला, क्या है बाबा का ब्रिक्स और UN से कनेक्शन

छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से पकड़ा गया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (12:44 IST)
Swami Chaitanyand Swaraswati news in hindi : दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती रविवार तड़के उत्तर प्रदेश के आगरा से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद बाबा के पास से बरामद वस्तुओं से कई बड़े खुलासे हुए हैं। ALSO READ: चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार, कैसे छात्राओं को जाल में फंसाता बाबा?
 
पुलिस ने बाबा के पास से 3 मोबाइल और आईपैड भी बरामद किए हैं। पुलिस को उसके पास से कुछ फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं, जिनमें उसे संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
 
बाबा को वसंतकुंज थाने में रखा गया है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करना चाहती है। मीडिया खबरों के अनुसार, बाबा पीएमओ के नाम पर किसी से कॉल करवाता था।
 
FIR के बाद खातों से निकाले 50 लाख : जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अलग-अलग नामों और पहचानों से बैंक खाते से लेन देन करता था और उसने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन खातों से 50 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाली थी।
 
होटल से हुआ गिरफ्तार : अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरस्वती (62) को आगरा में ढूंढ़ निकाला। आगरा के ताजगंज में वह एक होटल में ठहरा हुआ था। रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे उसे वहीं से पकड़ लिया।
 
स्वयंभू धर्मगुरु के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वह छात्राओं को देर रात उसके कमरे में आने के लिए मजबूर करता था और उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजता था। उस पर अपने फोन के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखने का भी आरोप है।
