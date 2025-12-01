Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें, PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Priyanka Gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (19:31 IST)
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को नरेन्द्र मोदी की 'मौसम का मजा लीजिए' वाली टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें।  संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी ऐसे समय की, जब भारत के कई हिस्सों में सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कई शहरों खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण से जोड़ा।
ALSO READ: हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र भारत की पहचान, RSS शताब्दि वर्ष की नागरिक गोष्ठी में बोले दत्तात्रेय होसबाले
उन्होंने सवाल किया कि संसद किस लिए है? हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं?  संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बहस का माध्यम बने। 
ALSO READ: kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाह
केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में आवश्यक लोक महत्व के मुद्दों के बारे में बोलना और उन्हें उठाना नाटक नहीं है। नाटक यह है कि उन मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती, जो जनता के लिए मायने रखते हैं। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र भारत की पहचान, RSS शताब्दि वर्ष की नागरिक गोष्ठी में बोले दत्तात्रेय होसबाले

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels