स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पानी पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारी बारिश से दिल्ली में सड़कों पर भरा पानी, लोग परेशान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (11:25 IST)
Delhi Rain : दिल्ली में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और यातायात धीमा हो गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में यात्रियों को असुविधा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए ‘ओरेंज’ अलर्ट जारी करते हुए आगामी कुछ घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है।
 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे की अवधि के दौरान दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम केंद्र में 13.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, आया नगर में 57.4 मिमी, पालम में 49.4 मिमी, लोधी रोड पर 12 मिमी, प्रगति मैदान में 9 मिमी और पूसा में 5 मिमी बारिश दर्ज की गई।
 
आईएमडी ने ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दिल्ली के कई हिस्सों में बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ-साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
 
इन सड़कों पर भरा पानी : बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ, जिसमें रिंग रोड, दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्से और मध्य व पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाली कई मुख्य सड़कें शामिल हैं। सुब्रतो पार्क, बाहरी रिंग रोड, द्वारका सेक्टर-20, गुरुग्राम में बसई रोड और गाजियाबाद व नोएडा के कुछ हिस्सों से प्राप्त दृश्यों में वाहनों को जलमग्न सड़कों से गुजरते हुए देखा गया।
 
दिल्ली यातायात पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'ताजा बारिश के कारण जीटीके डिपो, जहांगीरपुरी और आदर्श नगर में जलभराव के कारण ओल्ड जीटी रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भीड़भाड़ से बचने के लिए, यात्रियों को ओल्ड जीटी रोड से जाने से बचने की सलाह दी जाती है और उनसे तदनुसार योजना बनाने या वैकल्पिक मार्ग चुनने का अनुरोध किया जाता है।'

यमुना खतरे के निशान के करीब : दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर सुबह 9 बजे के करीब 204.43 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर के करीब है। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
 
दिल्ली के लिए चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.30 मीटर है और निकासी 206 मीटर पर शुरू होती है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के जोखिमों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है।
 
आईएमडी ने कहा कि बारिश के कारण दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
