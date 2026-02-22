rashifal-2026

भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तमिलनाडु से 6 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, ISI की शह पर थी बड़ी प्लानिंग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (08:55 IST)
दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच ने तमिलनाडु पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में तिरुपुर जिले से 6 बांग्लादेशी संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट डालने और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने का गंभीर आरोप है। मीडिया खबरों के मुताबिक आईएसआई की शह पर यह बड़ी साजिश रच रहे थे। यह गिरफ्तारी भड़काऊ ऑनलाइन गतिविधियों और सीमा पार से सक्रिय चरमपंथी तत्वों के साथ संदिग्ध संपर्क की खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई है।
तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम विशेष इनपुट मिलने के बाद तिरुपुर पहुंची और स्थानीय जिला पुलिस की मदद से तीन अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है। मीडिया खबरों के मुताबिक इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
मोबाइल और सिम कार्ड बरामद

तलाशी अभियान के दौरान अधिकारियों ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच से संकेत मिले हैं कि इन उपकरणों का उपयोग कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के समर्थन में सामग्री शेयर करने और उनके संदिग्ध हैंडलर्स के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए किया जा रहा था। Edited by : Sudhir Sharma

