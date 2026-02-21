दिल्ली में बड़ा आतंकी अलर्ट: लाल किला और चांदनी चौक के मंदिरों पर खतरा, IED हमले की आशंका

Delhi Terror Threat : खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन Lashkar-e-Taiba दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक इलाके के एक मंदिर को निशाना बना सकता है। IED हमले की आशंका के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस ने संवेदनशील धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है।



मीडिया खबरों के अनुसार, इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा भारत की राजधानी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा कि चांदनी चौक के पास स्थित मंदिर समेत देश कई धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है।

सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह इशारा दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने कथित तौर पर भारत के खास धार्मिक जगहों को अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है। कहा जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकता है।

खुफिया इनपुट्स से पता चला है कि चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर संभावित टारगेट में से एक हो सकता है। संवेदनशील धार्मिक जगहों के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त दिल्ली में पुलिस द्वारा सीसीटीवी मॉनिटरिंग, गाड़ियों की चेकिंग और कमजोर जगहों पर और लोगों को तैनात करके निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और क्विक रिएक्शन टीमों को भी खास जगहों पर स्टैंडबाय पर रखा गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले साल ही 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

