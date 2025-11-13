Hanuman Chalisa

Delhi blast : उमर नबी लेना चाहता था बाबरी का बदला, 32 कारों से थी धमाके की साजिश, खाद सामग्री बताकर जुटाया विस्फोट का सामान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (17:56 IST)
Delhi blast News : लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि डॉ. उमर नबी उस कार को चला रहा था जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में विस्फोट हुआ था। आतंकी कनेक्शन में अब तक 6 डॉक्टरों समेत कुल 12 लोग गिरफ्तार किए जा। जांच एजेंसियां कई जगह छापे मार रही हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक उमर की मां के डीएनए नमूने मंगलवार को एकत्र किए गए और जांच के लिए यहां भेजे गए। 
ALSO READ: Delhi Blast : बड़े ग्रेनेड अटैक की साजिश नाकाम, पंजाब में ISIS के 10 गुर्गे गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि विस्फोट स्थल से एकत्र अवशेषों के साथ डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया गया। एजेंसियों की जांच में यह सामने आया कि सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि 32 कारों से धमाके की साजिश रची गई थी। 
 
जनवरी से हो रही थी प्लानिंग 
इसके लिए आतंकी डॉक्टर जनवरी से प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने खाद बताकर विस्फोटक का सामान इकट्ठा किया था। लालकिला के नजदीक हुए धमाके का मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था। इसी बीच फरीदाबाद की अल फल्लाह यूनिवर्सिटी से डॉ. मुजम्मिल और लखनऊ से डॉ. शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी से प्लान नाकाम हो गया।  
ऐसे जमा हो रहे थे पैसे
मीडिया खबरों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉ. मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। सूत्रों का दावा है कि आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, डॉ. उमर और डॉ. शाहीन ने मिलकर करीब 26 लाख जुटाए थे। ये पैसे उमर के पास थे। बाद में इन लोगों ने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 26 क्विंटल से ज्यादा NPK फर्टिलाइजर खरीदा था।

CCTV में क्या आया सामने
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उस दिन मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर नबी को बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करते हुए और बाद में रामलीला मैदान के नजदीक एक मस्जिद के पास टहलते हुए देखा जा सकता है। बदरपुर टोल प्लाजा के फुटेज में उमर को विस्फोट के दिन 10 नवंबर को एक सफेद हुंदै आई20 कार चलाते हुए और सुबह 8.02 बजे टोल गेट पर रुकते हुए देखा जा सकता है। कार कुछ देर के लिए रुकती है व उमर नकदी निकालता है और आगे बढ़ने से पहले उसे टोल ऑपरेटर को सौंप देता है। Edited by : Sudhir Sharma

