दिल्ली में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड: मई की सबसे गर्म रात ने उड़ाए होश, क्यों कूलर-एसी भी हो रहे फेल?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार सफदरजंग और लोधी रोड सहित कई स्टेशनों पर रात में बेहद गर्म रही। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। रिज में 30.6 डिग्री, पालम में 30.5 डिग्री और लोधी रोड में 29.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।



'वार्म नाइट’ क्या है IMD के मुताबिक जब रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए, तो उसे 'वार्म नाइट' कहते हैं। दिनभर कंक्रीट की दीवारें और सीमेंट की छत धूप को अपने अंदर सोखती रहती हैं। जब सूरज ढलता है, तो वही गर्मी धीरे-धीरे बाहर निकलने लगती है। इस स्थिति में पंखे गर्म हवा फेंकते हैं और कूलर-एसी भी बेअसर लगते हैं।

क्या सावधानी रखें हाइड्रेशन: खूब पानी पीने के साथ ही ORS, नींबू पानी और छाछ का भरपूर सेवन करें।

घर को ठंडा रखें: रात को सोने से पहले छत और बाहरी दीवारों पर पानी का छिड़काव करें।

परिधान: सूती और ढीले-ढाले कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष नजर रखें, क्योंकि वे अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta