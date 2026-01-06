गुलमर्ग पर्यटकों से गुलजार, सीमित बर्फबारी के बाद भी गंडोला का आकर्षण बरकरार

Gulmarg Jammu Kashmir Weather News : यह कथन सौ टक्‍का सच है कि धरती के स्‍वर्ग का मुकुट कहे जाने वाला गुलमर्ग आखिर गुलमर्ग ही है जो चाहे बर्फ हो या नहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। यह इसी से साबित होता है कि कश्मीर घाटी के निचले इलाकों में भारी बर्फबारी की अनुपस्थिति के बावजूद गुलमर्ग बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, कोंगडोरी और अफरवत पीक के ऊपरी इलाकों में पर्याप्त बर्फबारी और एक यादगार सर्दियों का अनुभव मिलता है।





कश्मीर घाटी में दैनिक आधार पर आने वाले पर्यटक गुलमर्ग गंडोला का दौरा कर रहे हैं, बर्फ से ढंके परिदृश्यों का आनंद ले रहे हैं और रोपवे के चरण एक और चरण दो दोनों में विभिन्न शीतकालीन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

पंजाब के लुधियाना से आई पर्यटक पारुल का कहना है कि कश्मीर का दौरा करना जीवनभर का सपना रहा है। पारुल के बकौल, यह मेरी कश्मीर की पहली यात्रा है और यह 2026 की शुरुआत के रूप में नए साल के उपहार की तरह महसूस होता है। मैं हमेशा से इस जगह को देखना चाहती थी और मेरा सपना आखिरकार सच हो गया है।

गंडोला सवारी के अपने अनुभव को साझा करते हुए पारुल ने कुप्रबंधन की अफवाहों को खारिज कर दिया।





पारुल का कहना था कि ऐसी गलत सूचना है कि पर्यटकों को गंडोला में अपनी बारी नहीं मिल रही है। यह निराधार है। यदि पर्यटक लगभग 30 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं, तो उन्हें आसानी से अपनी बारी मिल जाती है और वे सवारी का आनंद ले सकते हैं।





उसने पर्यटकों से गुलमर्ग गंडोला के दोनों चरणों को देखने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि कोंगडोरी और अफरवत चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई है। पर्यटकों को स्कीइंग और स्लेजिंग जैसी बर्फीली गतिविधियों का आनंद लेने के लिए इन स्थानों पर जरूर जाना चाहिए।





पारुल ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वह गुलमर्ग की सुंदरता से अभिभूत हैं। पारूल के बकौल, मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। लोगों को कम से कम एक बार कश्मीर घाटी का दौरा करना चाहिए और किसी भी मौसम में इसकी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहिए।





पारुल ने कहा कि उनका समूह पहलगाम जाने की भी योजना बना रहा है और आठ दिनों तक कश्मीर में रहेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों के आतिथ्य की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग पर्यटकों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे साथ हर जगह प्यार और सम्मान का व्यवहार किया जाता है। मैंने पहले कभी इतनी गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव नहीं किया है।





पारुल के अतिरिक्‍त अन्‍य पर्यटकों का कहना था कि घाटी में समग्र स्थिति पर्यटन के लिए अनुकूल है। वे कहते थे कि उन्‍हें अपनी यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पर्यटन विभाग टूरिस्‍टों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।





उन्होंने कहा कि पर्यटकों को गंडोला सवारी के माध्यम से कोंगडोरी और अफरवत चोटियों तक गुलमर्ग की टाप पहाड़ियों की यात्रा करनी चाहिए। थामस कहते थे कि पर्यटक बर्फबारी के बीच तस्वीरें खींचने, वीडियो बनाने और गर्म चाय और इंस्टेंट नूडल्स का आनंद लेते हैं। उन्होंने बताया कि ये अनुभव उनकी यात्रा को वास्तव में आनंददायक बनाते हैं।





गुलमर्ग गंडोला सवारी, विशेष रूप से बर्फ से ढंकी घास के मैदानों और प्राकृतिक सुंदरता के मनमोहक दृश्य पेश करती है। गुलमर्ग कश्मीर के प्रमुख शीतकालीन स्थलों में से एक के रूप में अपनी स्थिति की फिर से पुष्टि कर रहा है, जो पर्यटकों को रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का मिश्रण प्रदान करता है।

Edited By : Chetan Gour