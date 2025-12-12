DGCA का बड़ा एक्शन, इंडिगो के 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड

DGCA action against Indigo : डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने परिचालन संकट के दौर से गुजर रही इंडिगो एयरलाइंस पर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। DGCA ने इंडिगो की सेफ्टी और ऑपरेशनल कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया।

डीजीसीए को शुरुआती जांच में एयरलाइन के हालिया ऑपरेशनल संकट से जुड़ी निगरानी में चूक का पता चला था। ये चारों अधिकारी इंडिगो के ऑपरेशनल चेक, सेफ्टी ओवरसाइट और कम्प्लायंस प्रोसेस की निगरानी में शामिल सीधे तौर पर थे।

गौरतलब है कि 3 दिसंबर से इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से देशभर के एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। इससे लाखों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग देश के अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। बहरहाल अधिकारियों को इस जांच के बाद सस्पेंड किया गया है कि मॉनिटरिंग में कमियों की वजह से इतनी दिक्कतें हुई।

उड़ान संकट की वजह से इंडिगो को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवेशकों की दिलचस्पी घटने के उसके शेयरों में भारी गिरावट आई। टिकट केंसेलेशन और शेयरों में भारी गिरावट से कुछ ही दिनों में कंपनी को 5 अरब डॉलर का घाटा हो गया। विमान सेवाएं चरमराने से यात्रियों के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर डीजीसीए तक सभी उससे नाराज है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी काफी प्रभावित हुई है।

edited by : Nrapendra Gupta