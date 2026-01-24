शंकराचार्य विवाद में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री, कहा- सनातन का मजाक न बनाएं

राजस्थान के रामगंजमंडी में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, दोनों पक्ष हमारे अपने हैं, दोनों सनातनी हैं। बीच का रास्ता निकालें और मिल-बैठकर सुलह करें। सनातन का दुनिया के सामने हास-परिहास न बनने दें।

उन्होंने कहा कि सनातन का हंसी-मजाक बनाने से किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब बात सनातन की हो तो संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। विवाद को बढ़ाने के बजाय बीच का रास्ता निकालना ही सबसे बेहतर विकल्प है।

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जब दोनों ही पक्ष सनातन परंपरा से जुड़े हैं तो समाधान भी सनातन मूल्यों के अनुसार ही निकलना चाहिए। इस तरह के विवाद से समाज में भ्रम की स्थिति बनती है और सनातन की छवि को नुकसान पहुंचता है।

