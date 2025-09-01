ganesh chaturthi

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?

Modi Putin Meeting

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (09:38 IST)
सोशल मीडिया में मोदी और पुतिन की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर चीन में दोनों की मुलाकात के दौरान की है। बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और गले मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है और कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने यह तस्वीर देखी है।

दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच यह तस्वीर बेहद खास संदेश देती है। एससीओ की मीटिंग के लिए पीएम मोदी चीन में है। इस मुलाकात से आई तस्वीरों में दोनों नेता बेहद कंफर्टेबल दिख रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत-रूस संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा- पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है।

यह मुलाकात SCO प्लेनरी सेशन से ठीक पहले हुई, जहां दोनों ने द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार पर चर्चा की. SCO समिट चीन के तियानजिन में आयोजित हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हो रही है। यह SCO का अब तक का सबसे बड़ा समिट है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं, जबकि पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार देशों में तुर्की, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जैसे नाम हैं।

समिट का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर है। चीनी विदेश मंत्रालय के सहायक मंत्री लिउ बिन ने कहा कि शी जिनपिंग तियानजिन घोषणा जारी करेंगे, जो SCO के अगले 10 वर्षों की विकास रणनीति को रेखांकित करेगी। पीएम मोदी का यह चीन दौरा सात वर्षों के बाद है, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण संबंधों में सुधार का संकेत देता है।
Edited By: Navin Rangiyal  

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

