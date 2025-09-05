क्या ट्रंप टैरिफ की वजह से मोदी सरकार ने घटाया GST? क्या लोगों को मिलेगा फायदा?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भी भारत सरकार द्वारा GST दरों में किए गए दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों को, भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली उपहार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।