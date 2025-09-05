क्या ट्रंप टैरिफ की वजह से मोदी सरकार ने घटाया GST? क्या लोगों को मिलेगा फायदा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव का एलान कर दिया है। इनमें से 413 वस्तुएं सस्ती हुई जबकि 40 वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ। नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी।
नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। मोदी सरकार के एलान के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि उन्हें जीएसटी रिफॉर्म का कितना फायदा मिलेगा। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने ट्रंप टैरिफ की वजह से जीएसटी घटाने का फैसला किया है? ALSO READ: GST Reforms : 10 पाइंट्स में जानिए क्या होगा आप पर असर?
सरकार ने इस कदम को बड़ा जीएसटी सुधार बताया है तो विपक्ष ने इसे देरी से उठाया गया कदम बता रहा है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में जीएसटी पर मोदी सरकार के फैसले से निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने इसे देरी से उठाया गया कदम बताया है।
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध की वजह से अमेरिका में भारतीय निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से इन निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। देश में ही मांग बढ़ने से उनके माल की खपत यहां के बाजार में ही होने की उम्मीद है।
कहा जा रहा है कि कार, एसी, टीवी जैसे उत्पादों पर ग्राहकों को जीएसटी छूट का पूरा फायदा मिलेगा। वहीं प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियां दाम घटाने की जगह वजन बढ़ाकर ग्राहकों को फायदा पहुंचा सकती है। अगर कंपनियों ने जीएसटी कम होने का पूरा फायदा लोगों को दिया तो न सिर्फ वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे बल्कि बाजार में उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। इससे बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जीएसटी सुधार विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। यह आम लोगों के जीवन में खुशहाली का डबल धमाका है। इससे सहकारी संघवाद मजबूत होगा। गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, छात्र किसान, युवा सभी को जीएसटी दरों में कमी का लाभ होगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भी भारत सरकार द्वारा GST दरों में किए गए दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों को, भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली उपहार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। ALSO READ: GST Reforms : जीएसटी सुधारों पर बोले मुकेश अंबानी उपभोक्ता मांग और कारोबार को मिलेगी रफ्तार
