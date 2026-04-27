Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






डिंपल यादव ने राघव चड्ढा को बताया 'गद्दार', कहा- AAP की वजह से सांसद बने, पार्टी छोड़ना गद्दारी है

Advertiesment
dimple yadav attacks raghav chaddha
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:10 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (14:41 IST)
google-news
समाजवादी पार्टी (सपा) की लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा और अन्य राज्यसभा सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राघव चड्ढा को सीधे 'गद्दार' करार दिया और कहा कि पार्टी के भरोसे पर सांसद बनने के बाद दूसरी पार्टी में जाना गद्दारी के समान है। ALSO READ: राज्यसभा में भाजपा का कुनबा बढ़ा : आप के 7 बागी हुए भाजपा सांसद, जानें क्या बदला समीकरण
 
रविवार को मैनपुरी में पीडीए प्रहरी एवं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा, “जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, आप जनता के बीच तो नहीं गए... पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आप दूसरे दल में चले गए। मैं समझती हूं कि यह गद्दारी है।” उन्होंने AAP के उन सभी सांसदों को राजद्रोही बताया, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। 
 

क्या है पूरा मामला?

कुछ दिनों पहले AAP के 7 राज्यसभा सांसदों (राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता) ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। इनमें राघव चड्ढा सबसे प्रमुख नाम हैं। AAP सांसदों के इस सामूहिक कदम को दो-तिहाई बहुमत के नियम के तहत एंटी-डिफेक्शन कानून से बचाया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे 'बगावत' और 'विश्वासघात' बताया है।

डिंपल यादव ने जोर देकर कहा कि ये सांसद सीधे जनता के वोट से नहीं चुने गए थे, बल्कि AAP ने उन्हें नामांकित किया था। इसलिए पार्टी छोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा पर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। 
 

राजनीतिक प्रतिक्रिया

AAP ने इस घटना को 'पंजाब के साथ विश्वासघात' बताया है और कहा है कि ये सांसद सिद्धांतों से भटक गए। 
भाजपा ने इन सांसदों का स्वागत किया और इसे AAP के अंदरूनी कलह का नतीजा बताया।
सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस स्विच को 'गद्दारी' करार दिया है।
 
यह घटना विपक्षी एकता पर सवाल उठा रही है, खासकर जब INDIA गठबंधन में AAP भी शामिल रही है। डिंपल यादव का बयान सपा की तरफ से AAP पर तीखा हमला माना जा रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी को याद आई 'शक्ति', बंगाल को दी 5 गारंटी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels