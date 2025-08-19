बता दें कि उज्जैन पुलिस का डॉग स्क्वाड का सदस्य खली भी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा महाकाल की भक्‍ति में शामिल होता है। हाल ही में शाजापुर से उज्जैन आया है और वह महाकाल मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। श्रावण के सोमवारों पर खली को दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि मंदिर में ड्यूटी के दौरान उसे पेडिग्री में मौजूद नॉनवेज से दूर रखा जाता है। खली की ड्यूटी न केवल मंदिर परिसर में बल्कि शाम को महाकाल की सवारी में भी होती है।



ऐसे करता है सुरक्षा में ड्यूटी : पुलिस अधिकारी के मुताबिक फरवरी 2024 में शाजापुर से उज्जैन आए डॉग खली पर सभी प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। पूरे जिले भर में होने वाला कोई भी आयोजन हो या फिर किसी बड़े नेता के आगमन पर जर्मन शेफर्ड डॉग खली हर सुरक्षा के काम को अच्छे से निभाता है। जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उज्जैन पहुंचे थे, तब भी उनकी सुरक्षा में यही डॉग खली तैनात था। बताया जाता है कि यह जर्मन शेफर्ड डॉग खली अभी सिर्फ 4 साल का है, जिनके हैंडलर विनोद मीणा हैं। सब इंस्पेक्टर महेश शर्मा, कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह और कांस्टेबल राहुल व महेंद्र की टीम में डॉग खली को भी शामिल किया गया है, जो कि प्रतिदिन इन्हीं के साथ मिलकर काम करता है।

