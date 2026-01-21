तेलंगाना में कुत्तों की सीरियल किलिंग? 100+ मौतें, बेजुबानों पर कहर क्यों?,कौन जिम्मेदार?

तेलंगाना में कुत्‍तों की हत्‍याओं का सिलसिला लगातार जारी है। यहां बर्बरता के साथ कुत्‍तों को मारा जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही तेलंगाना के कई जिलों में सैकड़ों कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया था। वजह थी कि कुछ नेताओं ने आवारा कुत्तों की समस्या खत्म करने का वादा किया था और चुनाव जीतते ही उन लोगों ने कुत्तों को मरवाना शुरू कर दिया।





अब एक बार फिर से 100 से ज्यादा कुत्तों की मौत खबर सामने आई है। यह घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के याचरम गांव से आई है, जहां सैकड़ों कुत्तों को जहर दे दिया गया है। अब इस घटना पर पशु प्रेमियों ने रोष व्यक्त किया है।





आशंका जताई जा रही है कि बाकी जिलों की तरह रंगारेड्डी के इस गांव में भी सरपंच और उनके सहयोगियों के कहने पर प्रोफेशनल्स की मदद लेकर कुत्तों को मरवाया गया है। कुत्तों के शवों की तलाश अभी भी की जा रही है। अब इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसमें गांव के सरपंच भी शामिल हैं। बाकी दो लोगों में एक वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव शामिल हैं।

क्या कहा पुलिस ने? शिकायत के मुताबिक, यह घटना 19 जनवरी की है और कुत्तों को गांव के बाहर दफनाया भी जा चुका है। याचरम थाने के एसएचओ ए नंदेश्वर रेड्डी ने बताया है, 'हम इस केस की जांच विस्तार से कर रहे हैं। जिन कुत्तों की लाश दफनाई गई है, उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है।' दूसरी तरफ, पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को शक है कि यहां भी कामारेड्डी, हनमकोंडा और जगतियाल जिलों की तरह कुत्तों को इंजेक्शन देकर प्रोफेशनल्स से मरवाया गया है। एक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के बयानों में बहुत अंतर है।





शिकायत में आगे कहा गया है, 'पशु अधिकार कार्यकर्ता दीपिका पिगंली से बातचीत में एक वार्ड सदस्य ने कहा कि कुत्तों को खोज लिया गया है। बाद में एक और कार्यकर्ता गौतम ने इसी सदस्य से बात की तो उकना कहना था कि कुत्तों को एनस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। आगे छानबीन की गई तो पता चला कि कुत्तों को जहर के इंजेक्शन दे दिए गए थे और इसी के चलते उनकी मौत हो गई।'

500 से ज्यादा कुत्तों की गई थी जान इससे पहले कामारेड्डी में कुत्तों की मौत के मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था जिसमें 5 सरपंच शामिल हैं। इसी तरह हनमकोंडा में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ जिसमें दो महिला सरपंच और उनके पति शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने 300 से ज्यादा कुत्तों को मरवा दिया। इस केस में कु्त्तों को गांव के बाहर दफनाया गया था और मामला सामने आने के बाद कुत्तों की लाश निकाली गई और पोस्टमार्टम कराया गया।

