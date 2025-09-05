डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

US President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय में संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल, ट्रंप प्रधानंमत्री नरेन्द्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग को एक साथ देखकर दुखी हो गए हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है।