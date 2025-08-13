janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में डोनाल्ड ट्रंप के फूंके पुतले, शुल्क वृद्धि को लेकर जताया विरोध

Advertiesment
हमें फॉलो करें Donald Trump's effigies burnt in Indore

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (18:34 IST)
Effigies of Donald Trump were burnt : भारत से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका के घोषित उच्च शुल्क के खिलाफ विरोध जताते हुए मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर किसानों ने बुधवार को राज्य के करीब 40 जिलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूंके। यह विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों के अखिल भारतीय आह्वान पर किया गया। भारत से आयातित वस्तुओं पर ट्रंप का घोषित उच्च शुल्क भारतीय किसानों और मजदूरों के हितों के सरासर खिलाफ है। ट्रंप अमेरिकी माल को भारत में किसी भी तरह खपाना चाहते हैं, जबकि भारत से उनके देश को होने वाले निर्यात को रोकना चाहते हैं।
 
संयुक्त किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। यह विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों के अखिल भारतीय आह्वान पर किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष बादल सरोज के मुताबिक कृषकों ने राज्य के करीब 40 जिलों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पुतले जलाए गए।
ALSO READ: पुतिन से मिलने तो दीजिए, दो मिनट में पता चल जाएगा, आखिर क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप
उन्होंने कहा, भारत से आयातित वस्तुओं पर ट्रंप का घोषित उच्च शुल्क भारतीय किसानों और मजदूरों के हितों के सरासर खिलाफ है। ट्रंप अमेरिकी माल को भारत में किसी भी तरह खपाना चाहते हैं, जबकि भारत से उनके देश को होने वाले निर्यात को रोकना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की अनुचित सौदेबाजियां नहीं होनी चाहिए।
ALSO READ: Delhi : अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत क्या लेगा एक्शन
सरोज ने कहा,हम नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ ऐसा कोई भी व्यापार समझौता किया जाए जिससे भारतीय किसानों और मजदूरों के हितों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels