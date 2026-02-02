ट्रंप ने भारत के आगे टेके घुटने! 50% टैरिफ को घटाकर किया मात्र 18%, भारत-EU डील ने बिगाड़ा खेल

क्या कहा पीएम मोदी ने?

आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं।

हालांकि भारत को यह भी देखना होगा कि ट्रंप का कूटनीतिक अंदाज अप्रत्याशित है। भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की उनकी अचानक पेशकश भारत के पुराने स्टैंड के खिलाफ जाती है, जिससे अविश्वास पैदा होता है। भारत अमेरिका को एक 'साझेदार' मानता है, न कि 'सहयोगी'। इसका मतलब है कि भारत अपने हितों के हिसाब से रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बना रहा है।