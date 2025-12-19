SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

चुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक की है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।
इसके बाद अब तमिलनाडु के नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं।
SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना नाम चेक कर सकते हैं। - ऑनलाइन अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। - होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर "Download Electoral Roll" का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें - नए पेज पर अपने राज्य का चयन करें और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद जिलावार जानकारी दिखाई देगी, जहां अपने जिले के सामने मौजूद "Show" विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करते ही बूथ लेवल वोटर डाटा पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जिसमें आप अपना नाम जांच सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma