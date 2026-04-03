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Earthquake in Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में भूकंप के झटके

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (21:53 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (00:01 IST)
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देश की राजधानी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब में भी महसूस किए गए। झटकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ऑफिस में काम करने वाले लोग नीचे उतरकर बाहर आ गए।
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मिली जानाकारी के मुताबिक दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार देर शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस गिए गए। अफगानिस्तान-तजाकिस्तान सीमा पर इसका केंद्र बताया गया है। अफगानिस्तान में भूकंप से घर गिर गया। इसमें 8 लोगों की मौत 1 बच्चे के घायल होने की खबर है।
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पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिली धरती

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुक्रवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग (पीएमडी) ने बताया है कि देश के बड़े हिस्से में 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया है। पीएमडी ने कहा कि भूकंप रात 9:13 बजे आया और इशकी गहराई 190 किमी थी। भूकंप के झटके इस्लामाबाद, चित्राल, पेशावर, स्वात और शांगला में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था। भूकंप के झटके तेज होने की वजह से लोगों में डर का माहौल देखा गया है। अफगानिस्तान में भूकंप से घर गिर गया। इसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। Edited by : Sudhir Sharma

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