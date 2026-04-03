Earthquake in Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिली धरती पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुक्रवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग (पीएमडी) ने बताया है कि देश के बड़े हिस्से में 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया है। पीएमडी ने कहा कि भूकंप रात 9:13 बजे आया और इशकी गहराई 190 किमी थी। भूकंप के झटके इस्लामाबाद, चित्राल, पेशावर, स्वात और शांगला में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था। भूकंप के झटके तेज होने की वजह से लोगों में डर का माहौल देखा गया है। अफगानिस्तान में भूकंप से घर गिर गया। इसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। Edited by : Sudhir Sharma

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